高雄市週日及國定假日輕急症中心UCC啟動 輕急症病患分流就醫省時便利

記者鍾和風/高雄報導

為因應民眾在週日或國定假日診所休診時的就診需求，及提昇醫療韌性、因應疫情及突發公共衛生事件，衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）今（114）年11月起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）試辦計畫」，其中高雄市政府衛生局協助三民區文雄醫院設置全市首家試辦醫院，截至12月15日服務95位患者，其中以內科53人居多，有效分流輕症病患，紓解大型醫院急診壅塞。

文雄醫院參與「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心UCC試辦計畫」。(圖/衛生局提供)

衛生局表示，位於三民區察哈爾二街的文雄醫院，鄰近高雄醫學大學附設中和紀念醫院，車程約5分鐘，申辦加入UCC計畫後於週日及國定假日上午8時至24時開診，提供急診服務，科別涵蓋內科、兒科、外科及骨科，開辦迄今服務95名患者中，除內科53人，外科37人、兒科5人，掛號費低於醫學中心急診收費，民眾部分負擔費用則比照基層與地區醫院急診150元。

UCC內容。(圖/衛生局提供)

曾有一名女性患者因週日夜間騎車自摔，導致頭部外傷及上唇嚴重穿刺撕裂傷，就近選擇文雄醫院經UCC，經整形外科專科醫師清創與傷口縫合，並安排頭部X光檢查，於當日順利返家，成功縮短至醫學中心就醫時間及降低急診壅塞。另有民眾於UCC急診後表示，至UCC看診費用比大醫院便宜也較方便，也可即時緩解不適症狀。

衛生局黃志中局長提醒，近期天氣多變，民眾應提高警覺並做好呼吸道傳染病防護措施，若於週日、國定假日或春節連假期間出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單外傷口需縫合或小兒突發急性症狀時，可先就近於住家附近尋求急診或逕至UCC就醫，以利及早診斷並接受適切治療。

黃志中局長同時呼籲市民珍惜醫療資源，落實分級醫療，讓急重症照護能留給最需要的病患，共同守護高雄市民健康。更多資訊可至健保署官網（ https://gov.tw/PF1 ）查詢。