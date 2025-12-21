高雄市逾15％自小客車主 住家附近須尋找停車位

高雄市15%的自小客車主住家附近須尋找停車位。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據交通部調查，高雄市超過15%的自小客車車主必須於住家附近尋找停車位，略高於全國平均值。

交通部公布的數據顯示，全國14.5%的自小客車主必須在住家附近尋找停車位，且平均必須耗費9.1分鐘才能找到停車位。在高雄市部分，15.5%的自小客車主必須在住家附近尋找停車位，比例略高於全國平均值，平均必須耗費8.6分鐘才能找到停車位，則低於全國平均值，代表高雄市的自小客停車位相對容易尋找。

另根據交通部調查，高雄市69%自小客車主在住家附近擁有自有停車位，包含自宅庭院或自購停車位，還有16.7%車主有長期停車位，另6.2%停在路邊停車格、5.4%停在未畫停車格的路邊或巷弄、2.5%停在戶外空地。高雄市自小客每個月在住家附近停車的費用為1475元，低於全國平均的1970元。

