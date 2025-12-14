高雄市適應體育研習 教育局長吳立森與總統教育獎黃昊恩同學體驗身障者運動

高雄市適應體育研習活動中，教育局長吳立森（右一）與總統教育獎黃昊恩同學（右一）共同體驗身障者運動（右一）

記者王正平／高雄報導

高雄市致力打造「適性體育、無礙參與」的友善教育環境，由五權國小承辦的「一一四學年度高雄市特教與健體領域輔導團跨域增能—適動高雄，無礙前行」啟動，教育局長吳立森也與今年總統教育獎得主黃昊恩同學，一同參與體驗身障者運動，希望能以同理心鼓勵身障學生參與運動，共同規劃與提升適應體育之專業能量。

國教輔導團健體領域兼任輔導員暨燕巢國小杜宜憲主任、吳俊賢老師與特殊教育輔導團暨五權國小蔡閔惠主任、王瀞雯老師合作「動出新平衡－下肢肢體障礙的跑分守備課」，課程邀請今年總統教育獎國小組得主五權國小黃昊恩同學到場共同參與示範，吳立森局長也到場參與體驗，帶領教師實際體驗身心障礙學生在體育活動中的需求與挑戰，以強化教師的同理與教學調整能力。

總統教育獎得主黃昊恩同學雖面臨多重障礙（腦性麻痺、視覺障礙、併發癲癇），卻展現非凡的生命力與學習毅力，以堅韌態度克服身體限制，用心追求知識，積極參與各項學習與校內外語文競賽，通過校內英文單字各級檢定、閩南語朗讀比賽第三名、一一三年全國視障生作文比賽國小4-6年級組第二名等，憑努力脫穎而出，並參加棒球賽和路跑用行動挑戰不可能。

此外，她以樂觀心態面對生活，與人分享她的經驗與思考，啟發鼓舞了身邊的同學們，成長故事不僅是個人的突破，象徵著生命的無限可能，更是校園中的榜樣。