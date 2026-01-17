高雄市長之戰支持誰？7萬人網路投票結果驚人

2026年高雄市長選戰，民進黨初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨立委柯志恩對決。有YouTube頻道針對「高雄市長選舉正式開跑，你會支持誰？」進行網路投票，截至17日晚上，86%的網友選擇國民黨柯志恩。

根據高雄知名的直播主陳清茂YouTube頻道15日起針對「高雄市長選舉正式開跑，你會支持誰？」進行網路投票，有3個選項提供選擇，包括「國民黨柯志恩」、「民進黨賴瑞隆」、「觀望中！」，截至17日晚上11點06分，已有7萬人參與投票，86%的網友選擇「國民黨柯志恩」、7%的網友選擇「民進黨賴瑞隆」、7%「觀望中！」

針對高雄市長之戰，根據《中時》報導，國民黨柯志恩表示，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程中吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」。她強調，自己心中有數，也已經做好直球對決的應戰準備，暫時「先禮後兵」，後續即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，她不能再當「善良的淑女」。

針對未來如何面對初選對手與後續整合，民進黨賴瑞隆表示，其他3位對手都是非常優秀的同志，這段時間競爭激烈，民調結果也相當接近。他再次向3位兄弟姊妹表達感謝，並強調「初選只是過程，沒有個人勝負」，大家都是為高雄全力以赴。

