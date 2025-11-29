高雄市長之戰最新民調曝 侯漢廷傻眼：垃圾越多 她反而上漲
民進黨高雄市長提名戰況激烈，根據《上報》今天（29日）公布的高雄市長最新對比式民調，綠委邱議瑩以51.9%支持度微幅領先其他3位參選人，其中邱議瑩與賴瑞隆、許智傑的支持度都在誤差值內。另邱議瑩以51.9%領先藍委柯志恩的23.7％；賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。台北市議員侯漢廷不禁表示，高雄市發現這麼多垃圾，邱議瑩的民調反而節節上漲。
侯漢廷29日在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄市長選舉非常有趣，邱議瑩的民調越來越高。可是在高雄卻發現越來越多的垃圾山，都在邱議瑩的選區。這是怎樣，垃圾越多，民調越高嗎？高雄現在陷入一個很奇幻的垃圾政治，難道大家都覺得每發現一處垃圾，民進黨的支持度就上漲。他酸說，盜採砂石完，是塑造地形，然後再做垃圾掩埋，打造一個全新的垃圾觀光景點、最新垃圾山。
侯漢廷指出，我們幾乎是每一週就會發現一處新的垃圾山，這麼長時間以來，發現美濃大峽谷、盜採砂石、柏油山，這邊一個垃圾、那邊一個垃圾，結果出現這麼多的垃圾之後，卻發現邱議瑩的民調節節上漲，所以國民黨立委柯志恩如果想要讓自己的民調上漲，難道要多丟一點垃圾？
該民調訪問地區為高雄市；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。
其他人也在看
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《經濟》核電逆轉?經部:核二、三廠「具再運轉可行性」台電明年送計畫
【時報-台北電】經濟部表示，已於昨（27）日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。 經濟部指出，兩廠的再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5-2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。 經濟部強調，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。 經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。 核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期時報資訊 ・ 1 天前
這次「PM10」偏高！西半部空污警報 戴口罩能自保
沙塵暴影響台灣空氣品質，前中央氣象局局長鄭明典今天透過臉書發文警告「沙塵影響持續」，並指出此次PM10濃度偏高，建議民眾戴口罩保護。環境部同時提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮、馬公、馬祖及金門地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。中天新聞網 ・ 1 天前
基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到
生活中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導打開水龍頭，流出來的水，竟然有濃濃的汽油味！基隆市的信義區、安樂區和七堵，從27日開始，有不少住戶發現家中的自來水，有汽油味，甚至還有人喝水被嗆到，洗衣服也殘留油臭味，引發民怨，自來水公司一查，應該是基隆河被油汙汙染，已經緊急停抽基隆河的水，並循線追查，兇手是誰。「現在密閉空間就很明顯！」打開水龍頭，水嘩啦嘩啦流，但，怎麼好臭啊~基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）住戶蘇先生指出，「從(27日)中午開始，我媽是先漱口之後，發現汽油味卡在喉嚨，吐不出來，就像我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點，今天味道還是在，洗過衣服之後，聞手上就有味道在，味道散不掉」。另一名住戶徐先生也說，「聞起來有油味，我們有流一些掉，留一桶在那邊，水是清清 只是有油味，水沒有濁濁，不知道就喝下去了啊。基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等地區，從27日開始，陸續傳出，有不少住家的自來水有汽油味，自來水公司獲報後，一查發現，原來抽水站被油汙汙染。自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，「我們的同仁發現在基隆河的八堵抽水站，發現有油污的狀況，那我們馬上就停止抽水，馬上就是我們把那個水改用新山水庫的水，主要是我們在6點半之前，那可能有部分的水已經進入管網，那可能是比較少量的水，那目前有陸續的這個用戶有''進線''，那我們有派人去到那個用戶的家裡，然後還有那附近的這個管網裡面，我們利用消防栓都把水都把它排掉，那盡量把那些已經進到管網的水，我們盡量就把它處理掉這樣子」。基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）基隆信義區信綠里長吳銘達表示，「那事情就比較大條，因為我家是經過水塔，我又經過濾水器所以沒什麼感覺，他們直接用戶的話感覺非常多，我個人認為自來水公司是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，所以最起碼要做個檢驗嘛」。雖然自來水公司緊急停抽基隆河的水，改抽新山水庫，但事隔一天，水中還是有味道，有民眾喝水被油味嗆到，洗衣服也殘留油味，引發地方居民抱怨連連，直呼「還是有油味！」基隆信義區信綠里長吳銘達也說，「有味道，味道還是很重」。基隆市環保局獲報後，已經在基隆河設置攔油索，要沿線追查，到底誰是兇手。原文出處：基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 更多民視新聞報導台式早餐！黃仁勳一早赴大安區豆漿店 點了蛋餅跟「這些餐點」香港惡火近百死！ 住戶嘆「因長期裝修不知失火」：管理員逐戶敲門救命水龍頭打開有「汽油味」！基隆民眾直呼不敢喝 台水曝原因民視影音 ・ 1 天前
自來水「汽油味」！基隆河浮油污 環保局：採驗追禍首
基隆市 / 綜合報導 水龍頭一打開，竟然飄散刺鼻汽油味！昨(27)日就有基隆人，因為漱口被嗆到吐，衣服洗完也滿是油味，一聞才發現，竟然是自來水的問題！當地里長反映，自來水公司一開始還說沒問題，但愈來愈多人通報之下，巡查後才發現基隆河面，漂了一層油，水源遭到污染，而且透過管線，已經進入家戶！雖然緊急把水源改成新山水庫，也用消防栓大量排水清理，但隔了一天還是有味道，基隆市環保局在抽水站設置攔油索，加強攔截之外，也已經沿線採驗，追查可能的污染源！打開水龍頭刺激的汽油味撲鼻而來，水質看上去很清澈沒混濁但油臭味，就算淨水器過濾好幾次仍揮之不去。當地住戶蘇先生說：「我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點就對了，我媽是先漱口之後，發現就是汽油味，卡在喉嚨吐不出來。」很多居民都跟里長通報一看不得了，不只臭味水桶內壁似乎有油的痕跡，一整池的觀賞魚也越來越沒有活力。當地住戶徐先生說：「(水龍頭)流出來的水，都有一種油味啦，聞起來就有油味，(味道很重嗎)，對啊，不知道就喝下去了啊，(知道就不敢用了)，對啊。」新山淨水場主要供應基隆市，還有新北市汐止和瑞芳用水，水源來自於基隆河，但廿七日清晨發現河面有油汙，當下緊急停止抽水，但油汙水已經順著管線進入家戶，造成七堵區安樂區和仁愛區，都用到了有油汙的自來水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「快濾池，沉澱池這些，我們都先把它漏空，然後都把它清洗乾淨，確定沒有那個油污味，然後水質檢驗合格之後，原水跟清水，檢驗合格之後，我們才敢送水。」水公司利用消防栓排水清理管線，但隔了一天油臭味還是存在，環保局同步在八堵抽水站，用全新的攔油索加強攔截，也沿線採驗要揪出罪魁禍首。基隆市信義區信綠里里長吳銘達說：「自來水公司，是不是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，最起碼要做個檢驗嘛。」水公司承諾如果家戶的蓄水池，還是有異味的話可撥打1910專線，將派人清洗費用和衍生的水費，都會全額吸收盡快平息民怨。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
運用低碳建築概念 全國首座綠建庇護園區落成
全國第一座綠建庇護園區日前落成，育成基金會在庇護工場原址，重新打造一座嶄新的園區。不僅運用低碳建築概念，以木構結合回收鋼構作為主結構，減碳量相當於30公頃森林，一年的固碳量。同時設置雨水回收系統，用於澆灌、清潔，可以大幅減少自來水的使用量。這邊「憨寶貝」忙著整理車子，又是吸塵、打蠟；另一邊的則是裝麵包。座落在台北市建國南路、濟南路口橋下的，全國第一座低碳建築永續庇護園區，正式啟用。園區分為，洗車中心以及蕃薯藤餐廳，可提供80個以上的就業機會，其中庇護員工就將近一半。提供逾80個就業機會! 一窺全國首座綠建庇護園區 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會創會董事長陳節如：「我們全台大概有20幾萬，是心智障礙者，百分之30需要全程的服務，百分之70就可以來，訓練他們工作的機會，工作對他們來說是，非常快樂的，他們只要聽到，每天都非常準時要來上班，如果各縣市如果，大量的來做這些，給他們工作機會，我想這些小孩就，不用說放在家裡，造成家裡的負擔。」導入低碳建築概念 //全國首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會，20多年前在原址成立兩家庇護工場，去年3月啟動重建工程，新建全國首座的綠建庇護園區，不僅導入低碳建築概念，減碳量相當於30公頃森林一年的固碳量，還透過設置50噸雨水回收池，供園區澆灌、清潔用水，減少自來水消耗，同時也改善橋下淹水問題。該建築更榮獲「2023年淨零建築大賞」肯定，也是國內第一座橋下建築物。育成社會福利基金會總經理吳幸芳：「過去因為淹水之苦，所以我們希望把雨水，變成正向的能量，因此我們在改建的過程當中，特別把雨水變成回收，再利用的水資源，從橋面上的積水，可以把它收集成電，消毒變成園區的清潔，然後馬桶的用水灌溉用水。」提供身心障者就業機會 首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會自1994年成立以來，始終以「不遺漏任何一個人」為核心，提供心智障礙者全方位的照顧與就業支持，並積極推動永續建築與社會共融，希望全新的園區不只是服務據點，更是讓身心障礙者被看見、被接納的地方！(民視新聞楊怡安、林大帷台北報導)原文出處：導入低碳建築概念 全國首座綠建庇護園區落成民視影音 ・ 1 天前
垃圾場9月至今已3火警 徐榛蔚被點名要補救
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮市華東垃圾場昨(27)日又發生有火災，事發當下，整個垃圾場都被大火包覆，火勢十分猛烈，但這樣火燒垃圾山的場景，光從9月至今，已經發生3次，也讓網友對縣府喊話可以自己出錢解決，更點名花蓮縣長徐榛蔚都不出來說話或是補救嗎？對此花蓮縣府環保局長表示，已埋沼氣管，每天也會監測防護。花蓮市華東垃圾場內，橘紅色烈焰不斷燃燒，濃濃白煙直竄天際，放眼望去大火幾乎包覆整個垃圾場，火勢十分猛烈，即使消防員站在消防車上，噴灑水注搶救惡火還是持續蔓延。但昨(27)日火燒垃圾山的場景，似乎是按下重播鍵，因為華東垃圾場，已經不是第一次發生火警，光從9月至今，在9月12日、10月16日，都有祝融之災，沒想到這個月27日又發生火警。一而再再而三的火燒垃圾場，讓附近居民抱怨連連，因為垃圾場在101年3月已經停止掩埋，目前處於暫置狀況，沒想到因為垃圾堆積太多，導致蓄積大量沼氣，遇到高溫就容易引燃，有網友喊話，縣府可以自己出錢解決，也點名花蓮縣長徐榛蔚，都不出來說話或是補救嗎?花蓮縣府環保局長饒慶龍說：「沼氣外洩有請他們有埋這個沼氣管，每天都要灌水，不要等溫度上升以後才灌水，每天要監測不能等溫度高，或是怎樣才做這些防護。」蓮縣議員魏嘉賢說：「(花蓮)好幾個鄉鎮都持續在堆疊這些垃圾，光北區這樣子已經燒了好幾次，要快速把這些垃圾去化，要不然下一次燒的，不會只有花蓮市的垃圾掩埋場，其他垃圾掩埋場，也可能陸續發生這樣的狀況。」現場瀰漫惡臭味，更受東北季風的影響，讓下風處的美崙地區、吉安鄉、壽豐鄉北部，慘遭汙染，居民的空氣品質也大受影響。目前火勢已經控制，現場也有消防人員持續監控火勢，至於確切起火原因是否又和沼氣外洩，或垃圾堆置過量有關，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 2 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 13 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 3 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 6 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 9 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前