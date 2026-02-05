高雄市長之戰 王淺秋：這人正在往勝選路上走

2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。資深媒體人王淺秋認為，她曾在賴瑞隆出線之後，說過柯志恩正在往勝選的路上走。因賴瑞隆是沒有魅力的人，這幾乎是現在藍綠白的共識；還有他連知名度都沒有。

王淺秋今天(5日)在中天《大新聞大爆卦 》節目中表示，她在賴瑞隆出線之後，就說過，柯志恩正在往勝選的路上走。因為現在幾乎是藍綠白的共識，賴瑞隆是沒有魅力的人。還有賴瑞隆連知名度都沒有，是靠他的兒子才有知名度的人， 然後他連偷偷躲在立法的角落衝出來追罵柯志恩的畫面，居然都是他唯一在立法院被記著的事情，不然他在立法院沒有問政表現、沒有看到提法案，這是一件多麼可悲的事情。

王淺秋接著表示，賴瑞隆在臉書發文時，寫想念菊姐，害大家誤會。其實他想叫「家長」，因為都沒有人挺、都被人家欺負，菊姐在的時候多好。但她認為，就算是陳菊出來，也許如果真的狗血一點，可能對選情會有一些幫助，其實還是有重感情的。但是不要忘記，她後來輔選陳其邁的時候，也是輸掉了，所以很大的關鍵是在候選人本身。可是陳菊現在的影響力，跟之前相比又已經遞減了，如果現在賴瑞隆在太弱的情況下，恐怕陳菊無力可回天，這幾乎是共識。

