高雄市長之戰 郭正亮：綠營普遍認為這人較可能出線

立法院會日前三讀通過財劃法修正案，民進黨立委邱議瑩點名國民黨立委柯志恩，只顧黨意、欺壓高雄，高雄人一定跟你算帳。柯志恩反擊，民進黨才是不提版本、不幫高雄把餅做大。前立委郭正亮表示，邱議瑩跟柯志恩好像有一點故意捉對廝殺；民進黨普遍認為綠委賴瑞隆比較有可能出線，可是賴瑞隆這個人就是低調，低調到沒新聞。

郭正亮今(20日)政論節目《新聞大白話》中表示，邱議瑩跟柯志恩好像有一點故意捉對廝殺，兩個人目的不一樣，感覺邱議瑩可能會被淘汰，所以在拚民調；柯志恩是覺得跟邱議瑩是比較好打，所以就跟她捉對廝殺。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，民進黨普遍認為立委賴瑞隆比較有可能出線，可是賴瑞隆這個人就是低調，低調到沒新聞。所以一天到晚都看到邱議瑩的新聞。如果從電視上可以看到邱議瑩這麼多的地方問題，民進黨會沒看到嗎？所以這一局，也是柯志恩的問題，到時候碰上賴瑞隆，就不容易打出火花，她就怕沒有新聞，不像邱議瑩比較火爆型，就會充滿新聞。高雄市長陳其邁的策略就是不要有新聞，就讓賴瑞隆溫溫的、慢慢的選。

至於台南，郭正亮指出，台南不管是國民黨立委謝龍介對民進黨立委林俊憲，或是對陳亭妃，新聞一定一大堆，幾乎可以預期。綠委陳亭妃也很了解民進黨內接下來會搞什麼把戲，因為民進黨1月要決定提名名單，12月下旬，一定會看到大量的民調出現，然後都是林俊憲越來越高，在追上陳亭妃的態勢，因為最後還是要民調決定。所以陳亭妃要說她已經領先到30個百分點，以前他看過差17個百分點。所以這一區絕對不是這樣的結果，因為兼任黨主席的總統賴清德的偏袒，太明顯了。

【看原文連結】