高雄市長之爭不是美濃立委？ 郭正亮爆綠營內定人選是他

2026縣市長選舉將到來，民進黨喊出「5+N」的選戰目標，其中高雄市長之戰備受關注。前立委郭正亮表示，高雄市長選戰綠營內定的候選人就是民進黨立委賴瑞隆。

郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄市長選戰，民進黨內定的候選人是賴瑞隆，賴瑞隆的策略是低調，到時候可能都沒有新聞。國民黨立委柯志恩則希望民進黨立委邱議瑩出線，到時候兩個人對打，會有新聞點，因為邱議瑩也在救自己的民調，所以她也在拚。可是知道高雄市長選情的人都知道，到時柯志恩可能就是對上賴瑞隆。

郭正亮接著表示，賴瑞隆就是白開水，沒有什麼刺激的東西，也沒什麼新聞，到時候高雄市長陳其邁就一區一區幫他輔選，因為非贏不可。台灣民意基金會董事長游盈隆講得沒錯，「大峽谷」擺在那裡，要怎麼選？不過，到時候就不是美濃的立委選，而是小港的立委。

針對綠營高雄之戰內定人選是賴瑞隆，郭正亮認為，邱議瑩當然知道，所以才這麼認真，1月就要敲定提名人，綠委林岱樺也是。地方人士都知道，這就是初選給你選，如果不是你出線，也不要脫黨，脫黨後恐怕就會面臨一審。如果你沒有脫黨，司法沒事，而且還可以選立委，不就是這樣嗎？

郭正亮更點出，台南之戰林俊憲搞不好也這樣做，所以妳若沒出線不要脫黨喔，如果沒有脫黨，還可以回去選立委，而且以綠委林岱樺和陳亭妃的實力，選上立委是「桌上拿柑」，也就是太簡單了，所以妳要損失那麼大嗎？他覺得，民進黨對台南市跟高雄市，這個局已經定了，可是對陳亭妃極不公平。

