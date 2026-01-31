高雄市長任內最後一年發紅包 陳其邁：不會啦、不會是最後一年

陳其邁在三鳳中街分送超人力霸王紅包，吸引大批民眾排隊領取，第一組親子上午7點就到場。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今在三鳳中街分送市民超人力霸王紅包，事先被問及這是市長任內最後一年發紅包、有何感想？他笑說不會啦、「不會是最後一年」。

陳其邁說明，他以前當立委的選區就是三民區，從民國84年到現在，他幾乎年年都來三鳳中街發紅包，三鳳中街就是他的家，當然發的都是當時高市府分送的紅包。

今天是高雄市政府超人力霸王開運紅包首日分送，三鳳中街現場上午7點就有民眾就位，是一對年輕父母帶著3個小女孩，爸爸說，孩子都認識鹹蛋超人；因為紅包太特別，加上可能是陳其邁任內最後一次分紅包，現場排隊人潮綿延數百公尺。

陳其邁表示，紅包數量有限，不一定運氣好才能夠拿到，但原則上排隊一定領得到，過年期間也會到各廟宇分送。

陳其邁分送超人力霸王開運紅包，強調已經分送快30年了，不會是最後一年送紅包。(記者王榮祥攝)

超人力霸王今首日分送，吸引大批民眾排隊領取。(記者王榮祥攝)

