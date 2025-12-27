高雄市長初選倒數計時 4選將衝刺掃街拜票爭支持

南部中心／呂彥頡、鄧山田、鄭博暉 高雄市報導

民進黨高雄市長初選倒數計時，4位參選人持續衝刺，或到市場掃街、或進社區拜票。一早高雄市長陳其邁的公開行程，賴瑞隆和邱議瑩都親自出席參加，許智傑忙著拜訪社團、市場掃街，林岱樺則有大型造勢活動登場。





民進黨選將拚高雄，賴瑞隆強調，延續市政好規劃！（圖／民視新聞）





三民區的盤花公園開園，主打客家文化進入都市公園綠地，不只是搶攻客家票的好機會，活動現場擠滿的參觀民眾，還有現任市長陳其邁的亮相，讓民進黨兩位參與初選的選將邱議瑩和賴瑞隆，都親自出席參加。

邱議瑩強攻舊高雄市區，彌補原選區地處偏遠山區的不足！（圖／民視新聞）





兩位選將跟著市長進場，很有默契的都忙著把握機會，跟選民們一一握手拜票。初選倒數計時，活動要跑，市場掃街，路口拜票，甚至是車隊上路，也都行程滿檔。





許智傑勤走基層，掃市場、訪社團，戰鬥力十足！（圖／民視新聞）





至於許智傑，則是深入社團拜會，餐會現場即使人數不算太多，但能面對面握手寒暄，感染力的效果十足。





林岱樺大型造勢活動鳳山登場，湧入大批民眾支持！（圖／民視新聞）





至於另一位選將林岱樺，周六在鳳山，則有大型造勢活動登場。趕在同樣想在鳳山造勢的賴瑞隆，以及打算在前鎮區，最後衝刺的邱議瑩之前。

民進黨高雄市長初選，林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，4位參選人上緊發條，全力衝刺，把握各種機會，深入基層拜票。





