高雄市長初選倒數階段 林岱樺不滿遭抹黑重申去留由民意決定

民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，選情進入倒數關鍵時刻。立委林岱樺今（11）日發表聲明，回應近日外界影射、抹黃與司法相關爭議，強調相關攻擊已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱，並重申只要初選制度公平，絕不會退黨參選。

林岱樺表示，明日電話民調即將展開，但近日卻出現大量影射、抹黃與操作，她要嚴正指出，這些攻擊已不只是針對她個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。針對所謂「曖昧簡訊」的指控，她指出，所有影射內容都是在檢調扣押她手機之後才出現，律師閱卷後，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖，手機至今仍在檢調手上，相關截圖來源令人質疑。她直言，無法接受對單身女性政治人物進行羞辱式的人格毀滅，這是最低層次、不入流的攻擊。

關於「助理費司法案」，她指出，去年2月的大規模搜索，以及初選期間突如其來的司法行動，確實讓社會質疑是否有人企圖以司法手段框住她，但她問心無愧，對自身清白有百分之百的信心，因為她從未將任何一毛錢放進自己口袋。她呼籲外界回到無罪推定原則，不要讓假訊息摧毀改革者，也不要用司法風向影響民主程序。

對於外界傳出「脫黨參選」的說法，林岱樺強調，她在政見會已說得很清楚，參與初選是因為認同制度、尊重制度，只要制度公平正當，就不存在脫黨的選項，她不會退場，也不會退黨。

她表示，自己沒有派系靠山，唯一的靠山就是高雄市民，她的去留不是任何人說了算，而是由民意決定；不論結果如何，她都真心熱愛高雄，會繼續站在第一線，扛起責任，讓市民看見她經得起檢驗，也扛得起市長的重擔。

