即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選剩最後2天，今（10）日是選前黃金週末，市長擬參選人邱議瑩舉辦「團結高雄贏之夜」，現場邀請到台南市長黃偉哲站台，嘉義縣長翁章梁和澎湖縣長陳光復也獻聲表態，齊心喊「唯一支持邱議瑩」，組成「高南澎嘉連線」、氣勢十足，還有金曲樂團「董事長樂團」、林生祥帶來精彩演出，現場氣氛相當熱情。





黃偉哲表示，「我從1996年當國代時就認識邱議瑩，一路看著邱議瑩對高雄的熱愛與付出，她是真心愛高雄、疼高雄的人」。他指出，離初選只剩下短短48小時，將決定誰能延續陳其邁市長、為高雄打拚。黃偉哲強調，「我們一定要支持邱議瑩」，並呼籲支持者全力替邱議瑩拉票、顧好每一通民調電話。

廣告 廣告

快新聞／高雄市長初選倒數黃金48小時 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊挺邱議瑩

邱議瑩（中）今晚在高雄市前鎮區中正高工籃球場舉辦「團結高雄贏之夜」。（圖／邱議瑩辦公室提供）

他也分享自身與高雄的深厚連結，指出自己畢業於高雄前金國中，對這座城市有著特別的感情，「讓我這個對高雄有感情的人，誠懇拜託大家，替邱議瑩顧好電話」。

翁章梁透過影片指出，「邱議瑩是一位懂人情世事的人，她做立委之後，都是站在鄉親的角度，為我們鄉親打拚，不管是台灣民主自由，還是鄉親福利，可以說是扮演很好的立委，所以邱議瑩是可以讓我們依靠，可以讓我們信任的人。拜託鄉親市長初選，如果接到電話，請唯一支持邱議瑩」。

快新聞／高雄市長初選倒數黃金48小時 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊挺邱議瑩

嘉義縣長翁章梁透過影片表達支持。（圖／邱議瑩辦公室提供）

陳光復也藉影片現身，並表示「我一路看她，從早期美麗島受難家屬，那時候她很小，她一路以來為台灣打拚，從國大代表、客委會副主委，到6屆立法委員。她做什麼像什麼，她有能力、有資歷，能夠帶領高雄繼續向前走，拜託唯一支持邱議瑩」。

快新聞／高雄市長初選倒數黃金48小時 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊挺邱議瑩

澎湖縣長陳光復也獻聲。（圖／邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。







原文出處：快新聞／高雄市長初選倒數黃金48小時 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊挺邱議瑩

更多民視新聞報導

好可愛！陳其邁披「綠色恐龍裝」出席馬拉松賽 喜感畫面曝光了

租客有福了！民調9成認同租金補貼 「這4縣市」將再推6萬戶社宅

高雄市長助選第一人！PUMA執行「秘密任務」 沈伯洋高喊挺賴瑞隆

