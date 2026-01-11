高雄市長初選倒數…林岱樺「剃髮見頭皮」10字曝原因！

記者簡榮良／高雄報導

倒數出奇招！民進黨立委林岱樺最早問鼎高雄市長大位，卻因捲入涉貪助理費案，重挫聲勢。今（11）日下午選定鳳山展開車掃，頂了一顆俐落短髮現身，引發話題。她表示：造型無非呈現的是「為了高雄，岱樺要變更強，要讓更強的高雄，就由高雄女兒來承擔」。

林岱樺選定鳳山展開車掃，頂了一顆俐落短髮現身，引發話題。她表示：造型無非呈現的是「為了高雄，岱樺要變更強。（圖／翻攝畫面）

53歲的林岱樺是7連霸立委，得票率皆超過6成，勤跑基層實力雄厚，是民進黨2026高雄市長初選最早表態問鼎大位的人，但捲入涉貪助理費案，重挫聲勢；林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費，再由助理回捐，總額1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪起訴。

對此，林岱樺今日以3點聲明回擊，強調「曖昧簡訊」 所有影射內容，都是在檢調扣押手機後才出現。「助理費司法案」 去年二月的大規模搜索、初選期間突如其來的司法行動，確實讓社會質疑是否有人企圖用司法框住她。至於「脫黨參選」，則在政見會已經說得很清楚：參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。再說一次：不會退場，也不會退黨。

倒數階段，林岱樺車掃選擇鳳山區、她政治生涯的起點，直言：「沒有鳳山，就沒有今天的林岱樺。（圖／翻攝畫面）

倒數階段，林岱樺車掃選擇鳳山區、她政治生涯的起點，直言：「沒有鳳山，就沒有今天的林岱樺。25年來，是這塊土地滋養了我。所以最後一站，我一定要回到鳳山，向大家再次報告、再次承諾。」

外界也好奇為何突然剪短髮？她表示，這是決心的具象化，造型無非呈現的是「為了高雄，岱樺要變更強，要讓更強的高雄，就由高雄女兒來承擔」。

