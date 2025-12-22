高雄市長初選倒數 賴瑞隆推出首支形象片

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委賴瑞隆22日推出首支電視形象影片《真誠無畏 初心不變》。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委賴瑞隆22日推出首支電視形象影片《真誠無畏 初心不變》，影片以溫暖平實的鏡頭記錄他的日常，搭配口白道出基層出身的背景，強調自己的信念就是盡全力守護高雄，讓高雄的進步不停歇。

影片開頭從賴瑞隆曾任鉛球選手的經歷出發，口白說道「總是在不斷挫折中推進」，傳達運動員不放棄的信念，成為他面對嚴峻挑戰仍堅毅向前的養分。隨後影片也提及他在菜市場長大，看著父母與攤商為生活打拚，提醒自己始終記得從政的初衷是人民的日常與城市的需要。

廣告 廣告

影片後段則呈現賴瑞隆走進市場與鄉親互動、在廟埕祈願、深入建設現場的畫面，象徵他對城市的感情與責任。他也向市民喊話「我只有一個信念，我將用盡一切力氣，守護高雄，請相信我。」

賴瑞隆表示，讓高雄更繁榮是自己一生的使命，誓言接棒做一個拼經濟、顧生活的市長，他將以樸實初心、穩健步伐，用真誠無畏的態度與創意執行力，讓高雄更自信、更勇敢繼續大步向前邁向新局。

【看原文連結】