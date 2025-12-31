高雄市長初選倒數 邱議瑩開箱隨身小物大打「戰貓」牌

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩31日在網路社群發出「開箱隨身小物」影片，隨身攜帶的物品除了平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，還有副總統蕭美琴贈送的「戰貓幣」。（邱議瑩提供／洪浩軒高雄傳真）

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩31日在網路社群發出「開箱隨身小物」影片，隨身攜帶的物品除了平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，還有副總統蕭美琴贈送的「戰貓幣」，她表示，這個幸運物能時刻提醒自己保持堅定，所以都隨身攜帶，也強調自己與蕭美琴的好交情。

邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭美琴在擔任駐美代表期間，親自設計製作用來回贈友人的限量紀念幣，相當珍貴。戰貓幣正面以蕭美琴的個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣，背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。

邱議瑩指出，這枚戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每次看到硬幣上這隻「有點派，但充滿力量的貓」，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。「戰貓幣」不只象徵2人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢，期許自己能像戰貓一樣，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出」。

