高雄市長初選勝出馬上表態！賴瑞隆鬆口：希望是林俊憲選台南市長

民進黨高雄立委賴瑞隆今(1/13)赴台南，替表態參選台南市長的民進黨台南立委林俊憲加油，他表示，林俊憲是他心目中最理想的台南市長人選，若未來台南、高雄是由彼此信任的市長合作，將逐步為南台灣打造美好藍圖，也期盼林俊憲通過黨內初選，代表綠營參選台南市長。

民進黨立委賴瑞隆陪同台南市長初選參選人、立委林俊憲車隊掃街，林俊憲辦公室提供

民進黨高雄市長初選，昨夜進行電話民調，民進黨中央於今日中午公布最終結果，賴瑞隆獲得55.99%支持度，在4位表態參選者中勝出，隨後他在下午馬不停蹄趕赴台南，幫林俊憲站台。

林俊憲表示，自己與賴瑞隆是多年好友與戰友，在得知賴瑞隆順利通過初選後，第一時間即致電表達祝賀，並相約來到台南，為即將於明日進行的台南市長民調初選站台相挺。

兩人在受訪結束後，隨即展開車隊掃街行程，爭取鄉親支持到最後一刻。林俊憲強調，這不只是朋友情誼的展現，更象徵南台灣未來治理願景的攜手合作。

賴瑞隆表示，非常高興能順利通過黨內初選，也感謝所有黨內同志的支持與鼓勵。他說，林俊憲長期深耕地方，作風親民，對政策細節與城市治理都有深入掌握，是一位具備高度能力與視野的市長參選人，也期盼林俊憲能順利通過明晚的黨內初選，代表民進黨參選台南市市長。

