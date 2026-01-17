高雄市長初選勝出 賴瑞隆向陳其邁取經：盼延續幸福之都

贏得高雄市長綠營初選的賴瑞隆曬出和陳其邁合照。翻攝自臉書



在民進黨高雄市長黨內初選出線的立委賴瑞隆，今（1/17）日發文曬出同框高雄市長陳其邁合照，表示在初選結果出爐後，第一時間向其邁市長請益市政方向，盼在既有基礎上延續高雄的發展成果，持續打造市民引以為傲的「幸福之都」。

賴瑞隆指出，高雄城市發展歷經不同階段的累積與轉型，前市長謝長廷奠定「海洋首都」的基礎，前市長陳菊打造「南方首都」的城市品牌，而陳其邁則進一步帶領高雄邁向「經濟首都」的定位。他期盼未來能承接這條發展脈絡，推動山、海、河、港共好，促進世代共融與百業興盛，讓高雄持續朝幸福城市邁進。

賴瑞隆表示，治理一座城市責任重大，與陳其邁市長交流過程中，深入討論了高雄未來的整體方向與施政重點。他也提到，陳其邁市長以「緊緊緊」的政策控管與高效率執行力，推動市政穩健前行，是高雄近年持續進步的重要關鍵。雙方共同的目標，都是希望高雄能夠共好，讓市民對家鄉感到驕傲。

賴瑞隆強調，未來將延續陳其邁市長所打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不中斷，並整合各界力量、團結一致，全心全意為高雄打拚，持續推動城市向前發展。

