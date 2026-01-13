高雄市長初選展現團結！邱議瑩：與民進黨並肩奮鬥的初心始終如一

邱議瑩向支持者表達感謝。 圖：翻攝邱議瑩臉書

[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選結果揭曉，民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與對手國民黨立委柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出，與邱議瑩差距不到一個百分點。民進黨將提名賴瑞隆對戰柯志恩。邱議瑩強調，結果不盡人意，須很謙卑接受，未來還是會「一生懸命」奉獻高雄；她也在臉書為支持者寫下：「滿滿的感謝，請讓我當面向您道謝。」

邱議瑩13日晚間在臉書發文寫道：「我將展開謝票車掃，黃捷也會與我同行，向大家表達最真誠的感謝我要衷心感謝各地里長、後援會，以及每一位熱情相挺的鄉親。這段日子，我們經歷的不只是一場初選，更是履行守護城市的約定。從24歲投入政治至今，我與民進黨並肩奮鬥的初心始終如一，未來也依然如此。我會繼續陪伴大家，一起為高雄努力」。

許多網友紛紛留言打氣說：「高雄這次示範何謂團結，謝謝你們，大家一起Team Taiwan，我愛高雄」、「邱議瑩超讚！完美民主示範！」、「妳的風度，最佳典範，讓人感到民主自由的温度 一起守護台灣」、「雖然我的家鄉在雲林，但是我爸爸跟我都很支持你喔！」、「非常有風度，更支持妳了」

還有網友直言：「我沒辦法接受這樣的結果」、「還是覺得高雄市長妳才是最佳」、「加油委員，高雄的未來是要靠大家『一起』努力，這樣才能戰勝中國國民黨那些牛鬼蛇神」，邱議瑩表示：「湧入許多支持者的訊息、留言與鼓勵，我都有看見，也深深放在心上。請再給我一點時間，容我逐一回覆。」

