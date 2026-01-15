高雄市長初選掀戰！白喬茵攻賴地面市長 尹立怒駁寫劇本

左楠區市議員參選人尹立今（1/13）怒駁市議員白喬茵複製國民黨「攻賴」老套劇本，強調高雄需專業施政與建設能力，非政治抹黑。。施書瑜攝



民進黨高雄市長初選由賴瑞隆以微幅差距勝出後引發爭議，國民黨左楠區市議員白喬茵批評賴靠派系與金權操作勝選，未來施政恐被新系操控淪地面市長；同區市議員參選人尹立今（1/13）怒駁白喬茵複製國民黨「攻賴」老套劇本，強調高雄需專業施政與建設能力，非政治抹黑。

市議員白喬茵昨在臉書發文指控，賴瑞隆雖未積極跑基層，但憑藉派系與金權資源勝出民進黨高雄市長初選，未來施政恐淪為新潮流派系魁儡，成為派系操作下的「地面市長」，真正的決策權仍掌握在派系核心手中。

廣告 廣告

白喬茵進一步質疑，賴瑞隆初選背後鋪天蓋地的看板、文宣與廣告，仰賴派系豪賭支援，而非施政能力與人格魄力，強調這種運作模式對政治獨立性帶來負面影響。

對此，同區市議員參選人尹立反擊，批評白喬茵及國民黨從柯志恩、陳麗娜到白喬茵的指控，都是複製貼上、老套的「攻賴」政治劇本，缺乏事實基礎。他指出，高雄真正需要的是專業施政與城市建設能力，而非政治抹黑。

尹立指出，賴瑞隆歷任新聞局長、海洋局長，擔任立委期間多次獲評優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費，這些都是可檢驗的具體成果，非派系庇蔭即可取得。

三民區議員張博洋也說，國民黨的邏輯簡單，只要不是他們執政就永遠有話講，過去罵陳其邁「小英男孩」，現在又編出「新潮流傀儡」的故事，高雄人已經給過國民黨機會，卻因前市長韓國瑜惡意停工輕軌、踩紅線，才被罷免。

更多太報報導

2孩目睹父母被殺！高雄惡鄰二審判死 家屬悲嘆「正義之路好遙遠」

賴瑞隆險勝！派系戰開打？藍攻「新潮流復辟」 綠營反擊抹黑說

小兄弟面前殺了爸媽 高雄惡鄰判死！法院罕發聲：要慎刑不是廢死