高雄市長初選掀陰謀論！賴瑞隆、邱議瑩民調差0.6% 民進黨回應了

民進黨積極布局九合一大選，高雄市12日晚間進行初選民調，3間民調公司各自取得1200份問卷有效樣本，最終確定由綠委賴瑞隆勝出，擊敗同黨人選邱議瑩、許智傑與林岱樺。不過，4人民調相當接近，位居1、2名的賴、邱僅差距0.6%，外界因此傳出陰謀論。對此，民進黨發言人韓瑩今（14）日親上火線回應了。

民進黨初選由高雄市打頭陣，根據昨（13）日公布的民調結果，賴瑞隆以55.99%勝過國民黨立委柯志恩24.89%，邱議瑩則以55.38%對上柯志恩24.66%，雙方僅差距不到1%，最終確定由前者出線。

民調結果出爐後，賴瑞隆表示，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。邱議瑩提到，自己已盡了最大努力，但結果不盡人意，必須謙卑接受，同時也在第一時間接到賴瑞隆致電，親自向對方恭喜。

許智傑也恭喜賴瑞隆出線，並強調面對未來挑戰，大家將會團結一致守住高雄，一起為高雄發展而努力。而林岱樺則說，初選結果不改服務高雄的初心與承諾，參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。

針對外界所謂「德意志」陰謀論，韓瑩今日回應，昨天民調公布之後，4位候選人都有出來發言，他們對結果都一致同意，並沒有對此提出質疑，黨中央都尊重民調結果，候選人也發表會團結一致的說法。

