高雄市長初選政見會交鋒 四人談從立委到市長的角色轉換

民進黨今（3）日舉辦高雄市長初選政見會，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩與林岱樺同場陳述施政主張。隨著四人未來皆可能從立法院轉戰地方執政，外界關注其過往在立法院中鮮明的政治風格，是否能因應市長角色所需的協調與治理能力，也成為此次政見會的一大焦點。

此次政見會設有申論、提問與個人總結環節，其中提問階段由資深媒體人尚毅夫指出，四位參選人若從立法院民意代表轉任地方首長，政治角色將由被形塑者轉為主導者，他關切各人未來如何調整並轉變政治性格，以回應市長身分下對地方治理與政治風格的全新挑戰。

許智傑回應，自己政治性格一向偏向中庸，最擅長處理府會關係與跨黨派溝通，強調高雄屬於地方型政治，施政不應被政黨對立綁架；他指出，過去具備地方行政與立法院協調經驗，能夠促成不同政黨間的府會和諧。他認為近年立院衝突源於外在結構性因素，但無論中央或地方，仍應回到理性妥協與互補的治理本質，並有信心在市長角色中展現穩健協調的政治風格。

賴瑞隆表示，自己一貫的政治與官員性格是穩定、理性、溫和，從國會助理出身，歷任市府多個局處首長並擔任新聞局長期間，成功在府會對立環境下協助市政推動，累積完整行政與政治歷練；進入立法院後，憑藉務實、公正與協調能力，獲得跨派系與朝野信任，並擔任民進黨總評委主委及多項重要召集職務。他強調，始終以國家與公共利益為優先，未來若有機會重返市政府，憑多年市政經驗，可即刻上手，持續推動高雄建設與發展。

邱議瑩表示，自己在立法院以直率強悍著稱，但強調「做什麼就要像什麼」，立委角色中為民主與市民權益必須強勢，行政首長則需具備高度協調與溝通能力。她指出，過去擔任政務官期間，已證明能在不同角色間切換，獲得跨黨派與各派系的信任與支持；未來若出任市長，將在為高雄爭取資源時展現強勢，在市政與市民面前展現柔軟，以剛柔並濟的風格帶領高雄前進。

林岱樺表示，高雄發展關鍵在於正視《財政收支劃分法》重北輕南的結構性衝擊，她提出三大作法：第一，促成朝野理性對話，將《財劃法》與《地方制度法》一併檢討，建立長治久安的制度；第二，強調財政不是「怎麼分錢」，而是「怎麼把餅做大」；第三，高雄要當國家經濟火車頭，而非與其他縣市爭奪有限資源。她並提出五大區域發展、三大護國產業、重大觀光建設與AI好生活政策，盼創造就業、提高薪資，讓高雄在不分黨派、超越意識形態下，成為宜居又熱業的城市。

