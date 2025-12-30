高雄市長初選最新民調曝光！綠營4人皆勝柯志恩 賴瑞隆49.5%領跑眾人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

媒體《新頭殼》今(12/30)公布民進黨2026高雄市長初選最新民調，表態參選的4人若對決國民黨立委柯志恩，全數勝出，依照差距排名依序為賴瑞隆49.5%、邱議瑩48.3%、許智傑47.1%、林岱樺43.2%；而無論對決綠營任何一人，柯志恩的支持度皆在29%左右，依民調來看，賴瑞隆似乎未受到兒子校園霸凌案影響，仍保持微幅領先。

民進黨高雄市長初選4組候選人最新民調，翻攝《新頭殼》新聞網

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026高雄市長提名，並將於明年1/12至1/17進行民調初選，黨內主辦的初選電視政見發表會則在本周六登場。

民進黨高雄市長初選4組候選人最新民調，《新頭殼》提供

《新頭殼》上午公布12/25至12/26委託山水民調公司所作民進黨高雄市長初選最新民調，4人在大選時對決國民黨立委柯志恩的民調如下：

賴瑞隆49.5%柯志恩29.7%

邱議瑩48.3%柯志恩29.9%

許智傑47.1%柯志恩29.3%

林岱樺43.2%柯志恩29.2%

黨內互比民調結果如下：

賴瑞隆25.9%

林岱樺20.3%

邱議瑩18.6%

許智傑12.5%

值得注意的是，本次民調對象的政治傾向，屬民進黨支持者比例達50.6%，國民黨支持者有16.4%，民眾黨支持者7%，無政黨色彩者21.4%。

該民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法：以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12/25至12/26，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

