高雄市長初選最新民調邱議瑩第一 高雄同遊民眾舉牌力挺「高雄贏」
記者高婕/高雄報導
民進黨高雄市長初選將於明年一月舉行，由邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆角逐出線。根據《上報》公布的最新民調，邱議瑩獲得最多高雄市民支持，以51.9%支持度居冠；此外，在各候選人與柯志恩的對比上，邱議瑩的領先幅度也是四人中最大。
邱議瑩將於今11月30號（日），於鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會。(圖/邱議瑩服處提供)
《上報》委託《雨晴指標》公司於11月24日至26日進行調查，採取民進黨初選使用的「對比式民調」，邱議瑩獲得51.9%支持度，柯志恩23.7％，未表態24.5％；賴瑞隆獲得50.4%支持度，柯志恩23.1％，未表態26.4%；許智傑獲得50％支持度，柯志恩23.7％，未表態為26.3％；林岱樺獲得43.3％支持度，柯志恩19.6％，未表態率37.1％。若以各候選人與柯志恩對戰的差距來看，邱議瑩領先柯志恩28.2％；賴瑞隆則是27.3％；許智傑為26.3％；林岱樺則是23.7％。邱議瑩領先柯志恩的幅度，是四人中最多。
進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7％；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9％；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1％。邱議瑩也是獲得最多民進黨支持者肯定的候選人。從選區交叉分析來看，四名民進黨候選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。研判可能是近期財劃法議題，對國民黨在高雄選情造成打擊，導致柯志恩皆僅以20%上下的支持度大幅落後綠營參選人。
同遊現場民眾手舉「換同志挺高雄贏」手舉牌吸睛。(圖/高婕)
本次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。民調訪問日期為114 年 11 月 24 日至 26 日；有效樣本為1074 份；抽樣誤差在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。
邱議瑩參加高雄同遊，民眾舉牌力挺「高雄贏」。(圖/高婕)
高雄市長參選人邱議瑩昨（29）日出席高雄同遊活動時，民眾高舉寫著「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」，「高雄市長初選，我們一起挺邱議瑩」加油標語手牌，邱議瑩直呼：「唉唷，看到有點害羞，但更多的是感動。」她也向現場民眾致謝，感謝大家一路以來的支持與相挺。邱議瑩表示，捍衛多元、守護自由，是她長期堅持的價值，也是民意代表的責任。未來，她將持續承擔更大的使命，為高雄、為台灣堅定向前，讓社會朝向更加開放、平等、友善的方向前進。
