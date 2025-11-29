高雄市長初選最新民調！4戰將對上柯志恩 邱議瑩領頭衝：希望贏得最後勝利

民進黨立委邱議瑩。資料照。李政龍攝



民進黨高雄市長初選戰況激烈，《上報》今（11/29）天公布最新民調，綠營4名立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺對上國民黨立委柯志恩都取得領先，當中以邱議瑩51.9%比23.7%的領先幅度最大，邱表示，所有民調數字都會列為參考，會奮戰到底，希望贏得最後勝利。至於排第三的許智傑則說，自己動作最慢，但上升最快，有信心贏得最後勝利。

《上報》今天公布民進黨高雄市長初選最新民調，這次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行調查，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4%；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。

對於取得第一名，邱議瑩表示，所有民調數字都會列為參考，也會隨時調整策略、腳步，不管如何都會奮戰到底，希望贏得最後勝利。

至於排第三的許智傑則說，根據最近比較知名的民調，他都坐二望一，而且差距在誤差範圍內，其他民調公司他也會納入參考，雖然自己動作最慢，但上升最快，「兄弟爬山，各自努力，我有信心贏得最後勝利。」

此次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。

本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。

