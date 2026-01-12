高雄市長初選民調今晚登場 邱議瑩最後一哩路掃街衝人氣

▲青春同心，最後衝刺！邱議瑩攜黃捷、吳沛憶掃街迎民調。

高雄市長初選民調今晚登場 邱議瑩合體年輕世代黃捷、吳沛憶衝刺最後一哩路

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨今（12）日起舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人邱議瑩表示，今日下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。

邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。

根據民進黨黨中央規定，本次高雄市長初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於隔（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）