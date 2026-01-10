高雄市長初選民調倒數2天 陳其邁提接棒條件籲團結勝選

民進黨高雄市長初選候選人立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑（左至右）。（圖／周志龍攝、黃摯恩後製）

民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，選情進入關鍵倒數階段。高雄市長陳其邁今（10）日表示，接棒市政的關鍵在於延續民主進步黨一貫堅持的民主、人權與改革理念，並期許投入初選的候選人，持續展現良好風度，展現黨內團結，贏得大選。

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，並在1月21日公告最終提名人選。觀察此前多份民調顯示，民進黨4名參選人彼此差距不大，且個別表現多明顯領先藍營對手柯志恩。不過，賴瑞隆日前捲入兒子校園霸凌爭議，林岱樺則遭檢調偵辦助理費案，使得初選選情增添變數。

陳其邁今日談及初選時向4位投入初選的立委喊話，期盼在最後階段各位候選人持續維持良好風度，彼此給予祝福，更重要的是在初選結束後展現團結。他強調，高雄「不能輸」，初選只是過程，真正的目標是團結迎戰大選，守住高雄並贏得勝利，這也是他對所有參選人的共同期待。

陳其邁表示，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵時刻，而這條路從來不是順風順水。他回顧高雄長期在產業結構調整與城市升級過程中，屢屢面臨嚴峻挑戰，因此形容城市轉型是一場「沒有退路的競爭」，一旦停下腳步，就可能被其他城市超越，也因此市長必須具備高度魄力與判斷力，帶領高雄持續向前。

他強調，高雄市長「不好做」，不僅要承受巨大壓力，更要在質疑聲中保持清楚方向；談及接棒條件時，他強調下一任市長除需具備行政與領導能力外，更應延續民進黨長期堅持的民主、人權與改革理念，這些核心價值正是高雄市民一路支持的重要基礎。

