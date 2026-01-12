高雄市長初選民調完成 4選將說話了！

民進黨高雄市長初選12日登場，稍早確定此次3間民調公司有效樣本數達標，完成初選民調。(本報資料照片)

民進黨高雄市長初選12日登場，稍早確定此次3間民調公司有效樣本數達標，完成初選民調，此次有意爭取提名的4位立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺均在臉書發文表示，感謝支持者耐心接聽民調電話，靜待13日公布結果，相信高雄未來會更好。

高雄市長初選民調於12日晚間順利完成。邱議瑩表示，感謝每位守在電話旁、耐心接聽民調的市民朋友，對於大家的關心與支持，心中只有滿滿的感謝。今晚團隊將暫時放慢腳步，好好休息，靜候後續結果。她強調，對高雄的未來始終充滿信心，「高雄，會因為民主的過程，更美好，也更強大。」

賴瑞隆指出，謝謝為他守住每通電話的支持者，台灣人的傳統，就是黨內競爭，競爭結束就團結對外，「我輸，我會第一個拿起電話恭喜獲勝者；我贏，也會第一個拿起電話拜託隊友們」，無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄、守住台灣。

許智傑說，謝謝高雄市民，今晚民調訪問已經結束，十分感謝所有幫他在家顧電話的市民好朋友們，今晚大家就好好休息，期待13日的好消息。「明天，就是高雄新的一個篇章，許智傑會為高雄繼續努力！」

林岱樺指出，這段時間真的辛苦大家，謝謝市民朋友願意待在家接起民調電話，大家的每份信任、打氣，她都牢記在心，忙碌了一整天，大家先把緊繃放下，回家好好休息，靜候佳音、迎接勝利。她始終相信高雄值得更好的未來。她會和大家一起把城市顧得更周全、更有力量，高雄會因為民主的過程更美好，也會因為大家而更強大。

