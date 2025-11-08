高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了

【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，

據《上報》報導，該民調以邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑分別與柯志恩的支持度進行對比，第一名為賴瑞隆以47.7％對上柯志恩支持度為33.0％，未表態者有19.3%；第二名為邱議瑩以46.0％對上柯志恩的32.8％，未表態21.2％；第三名為許智傑41.2％對上柯志恩36.0％，未表態22.8％；第四為林岱樺39.1％對上柯志恩的30.3％。

廣告 廣告

邱議瑩今天早上受訪表示，「每一次的民調都是參考，也會根據民調數字，做一些策略上的調整，每個參選同志在這段時間即正式初選之前，都還是會努力往前，不管現在民調領先柯志恩多少，或是小輸賴瑞隆多少，這都是激勵激勵我們更加往前的動力，我們也會持續努力達到最後的終點，贏得最後的勝利。」

對於與賴瑞隆的差距，邱議瑩說，「民調都會納入參考，包括在地方上的拜訪，其實有很多民眾都給予我們加油和鼓勵，希望能在陳其邁市長的執政基礎上，讓高雄變得更好。」

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

黄明志極樂泰國「偏愛第三性」？經紀人轟太扯：他只愛大奶妹

獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生

川普喊話無用！美股收盤漲跌互見 台積電ADR連4黑

