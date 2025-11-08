高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」
近日傳出高雄市長民調報告，並有消息指出立委賴瑞隆領先邱議瑩，2人差距甚小，競爭激烈。
柯志恩今指出，民進黨怎麼可以把許智傑忽略掉呢？另外林岱樺委員在岡山造勢也相當成功，因此民調僅能當作參考，對她而言，有意角逐高雄市長的對手都是立法院同事，實力都非常堅強，「我想我們都是君子之爭，我們用最大的一個競爭力，大家來看看如何能夠幫高雄真的是做得最好。」
邱議瑩回應，最近在基層拜訪上，市民的確給予很多加油與鼓勵，希望自己能不負眾望拔得頭籌，贏得初選勝利，不管最後誰出線，大家還是要團結，共同為高雄努力。
賴瑞隆則表示，所有民調都會納入參考，做得不夠的地方會努力，感謝高雄鄉親支持，也看到過去他推動高雄的成果，希望能打造更好家園，讓高雄更好是他全力以赴的目標。
許智傑回應，民調有很多類型，建議去看較知名的民調公司，相對較有參考性，過去幾月以來，他觀察自己民調大多保持在第2名，且與第1名差距不大，可以說是「起步最慢、上升最快」，他對自己有信心，最近也將推出南高屏生活圈遠見政策，他重視基層權益，盼最後還是能贏得初選勝利。
林岱樺表示，這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，「選舉各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好」，她也強調，希望公眾人物能多提倡健康休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，高市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙嫌疑。
陳其邁受訪表示，幾位角逐市長的人選都是君子之爭，民調差距也都非常小，差距小的原因在於他們在立法院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對」，民調參考有時候也是起起伏伏，但是4位立委都很有風度，贏得風度很重要。
