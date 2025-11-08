高雄市長初選民調 陳其邁：參考就好 (圖)

其他人也在看
石崇良受訪回應健保補充保費議題 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題。中央社 ・ 16 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 1 天前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
南部中心／綜合報導高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。民視 ・ 14 小時前
捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」中央社 ・ 19 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 14 小時前
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的年度運動會擔任嘉賓，顯現AI教父對台積電的高度重視。眼前擺著熱呼呼的牛肉湯，輝達執行長黃仁勳，昨(7)日晚間現身台南永康的，牛肉爐店大啖美食，仔細一看對面就坐著台積電董事長魏哲家，兩個人一同舉杯，展現好交情，而眼尖的人也發現，這場餐會台積電的高層通通都來了，坐在黃仁勳身旁的，正是技術開發資深副總張曉強，而晶圓廠營運副總王英郎也有出席，另外像是，執行副總暨共同營運長秦永沛，以及共同營運長米玉傑，平台研發副總葉主輝，還有法務長方淑華也沒有缺席，輝達則是有供應鏈高階主管，看的出來，雙方對這次的餐敍，都相當重視。粉絲VS.輝達執行長黃仁勳說：「可以幫我簽名嗎，謝謝你。」科技巨頭齊聚一堂，也讓民眾到場圍觀，吃完牛肉爐，黃仁勳又到水果店，買了水果冰，所到之處，都刮起旋風，還有學生特地寫手版，希望獲得偶像簽名，而黃仁勳來者不拒，親切跟粉絲互動。粉絲李同學說：「我是你的粉絲，然後我每天，都會看你的影片，然後我希望，你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個，很有錢的人。」而黃仁勳的超高人氣，也讓粉絲到了隔天，依然守在飯店外頭，就是希望能親眼見到，AI教父的風采。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你什麼時候會再回來？)，我想是新年，對吧？，農曆新年我會回來。」黃仁勳透露下次再來台灣，應該就是農曆新年，這次短短的兩天台灣行，無論是在台南，與魏哲家共享美食，或是首度現身台積電運動會，對台積電展現高度重視。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。 蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書 蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並新頭殼 ・ 13 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（3） (圖)
行政院長卓榮泰（右2）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時視察X光機設備，並要求未來在檢疫上務必要運作正常。中央社 ・ 13 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車毀損、4人受傷 (圖)
國道3號台南六甲南下路段7日晚上發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷。中央社 ・ 13 小時前
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。太報 ・ 20 小時前
輝達黃仁勳今日直飛台南家鄉 參訪台積電3奈米廠
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，外傳他的私人飛機將在下午一點半左右抵達台南機場，參觀台積電（2330）台南3奈米廠，台南為黃仁勳的家鄉，外界猜測他可能順道逛逛台南夜市，回味府城小吃。黃仁勳明日將參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳自由時報 ・ 1 天前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 19 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
羽球／邀戴資穎去鹹酥雞嘉年華 陳其邁：應該不用那麼忌口
31歲世界羽球天后戴資穎昨正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點，高雄市長陳其邁今天稱讚她為高雄帶來許多驕傲、誇她是「高雄之光」，祝福戴資穎退役後享受生活，還不忘邀請戴資穎下周末一起去鹹酥...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
民調落後四位民進黨對手 柯志恩：不管誰出線 都是君子之爭
[Newtalk新聞] 南二都2026市長選戰開跑，不論藍綠皆逐漸加溫，民進黨高雄市長黨內競爭白熱化，目前多項民調均指出，4位爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，彼此之間民調雖互有領先，但都贏國民黨立委柯志恩，柯志恩今(8)日對此表示，最近2個月民調滿天飛，只能說參考就好，會根據既訂的腳步走自己的路，四位潛在對手不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷誰對高雄最好。 最近這兩個月民調滿天飛， 連賭盤的民調都出現讓人看得眼花撩亂，但不管怎麼樣，民調都是一種參考，而且民進黨有初選，挾帶這麼多資源當中，所有數字都只能當做參考。柯志恩說，我們還是根據我們的步調，以及所謂的政策發表，什麼時候要辦造勢的活動，我們都有既定的方向，不會因為他們的初選打亂我們的腳步，未來兩個月應該還有更多民調，「我想，就是一句話，我們就參考、尊重」。 柯志恩說，雖然說前兩名是賴瑞隆和邱議瑩，但林岱樺在岡山造勢非常成功，也不能忽略掉許智傑，即使邱議瑩和賴瑞隆在民調都佔前方，但對她來說，四個人都是她立法院的同事，實力都非常堅強，不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷，誰才是對高雄最好。 繼國民黨立委謝龍介，呼籲支持新頭殼 ・ 13 小時前
魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 17 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」近期被檢舉，教主陳金龍竟然成立「秘密詛咒群組」，要求信徒以「意念」詛咒總統賴清德以及副總統蕭美琴、前國民黨主席朱立倫等人，當中不乏許多藍綠政要，獨缺民眾黨。對此內政部表示，已經獲檢舉，未來將會實地查訪。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前