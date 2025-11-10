高雄市長初選激戰 邱議瑩搶頭香登記「我準備好了」

高雄市長擬參選人、民進黨立委邱議瑩前往民進黨中央黨部登記。楊亞璇攝



今天（11/10）是民進黨初選登記第一天，爭取高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩上午搶頭香，前往中央黨部登記，她說「我已經準備好了」，有信心第一名，她說希望未來能夠跟著現任市長陳其邁的腳步、跟著前輩們的腳步，繼續讓高雄更進步、延續高雄的光榮。

民進黨佈局2026大選，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記，明年1月12日至17日進行初選民調。

邱議瑩說，今天趕在早上9點多就來登記，一方面是覺得今天的日子還不錯，也怕明後天颱風來，選區會有一些災情產生，趕緊今天就先來登記，也是一個宣示，要告訴所有的高雄市民朋友「我已經準備好了」，未來希望能夠跟高雄一起進步、努力，過去在高雄這麼多年，自己在高雄求學、在高雄戀愛、在高雄結婚、在高雄繼續自己的事業的下半場。

邱議瑩表示，高雄給了她很多很多的生命力、磨練、經驗，她也希望藉由這樣的磨練、經驗與執行力，過去都了解高雄的苦，也經歷過高雄的傷痛，希望未來能夠跟著陳其邁的腳步、跟著前輩們的腳步，繼續的讓高雄更進步、延續高雄的光榮，她要告訴高雄的市民朋友們，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

邱議瑩指出，應該也是有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，表示她的人生又往前跨進新的一頁，未來要持續不斷努力，讓高雄持續進步，讓高雄變得更好更漂亮，讓大家越來越喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、看見高雄的城市力量。

高雄市長擬參選人、民進黨立委邱議瑩前往民進黨中央黨部登記，接受媒體時事聯訪。楊亞璇攝

對於民進黨立委許智傑認為自己才是高雄最大公約數，邱議瑩說，大家都在高雄這個土地上面努力，也都在高雄擔任許多屆的立法委員，其實對於高雄都有非常深刻的了解，誰才能真正的來整合地方、整合各派系，甚至整合所有所有的支持力量，這個才會是市民眼睛所看到的，交給市民來做決定，兄弟登山，大家一起努力。

此外，民進黨立委林岱樺是有提出說要救高雄市七成的傳產，邱議瑩強調，應該要救的是全高雄的所有的產業，高雄的產業應該要平均發展，現在高科技業正夯，但是對於中小企業、對於傳統產業，甚至對於其他的觀光、旅宿等等，其實高雄未來的發展不會只著重在科技業上面，所以她連續三週，到明天也會有第四場的政策發表會，會一場一場的把未來對高雄市政的擘劃來告訴給高雄市民知道，然後也希望高雄市民能夠來支持，也讓大家知道其實她對於所有高雄的願景其實是最有規劃、最有想法的。

此外，國民黨主席鄭麗文的爭議言行，是否會衝擊到柯志恩的立委選情？邱議瑩說，這個也是國民黨必須去面對的，至於當台灣再往國際靠攏、再往民主社會靠攏的時候，國民黨卻向威權去致敬、去祭拜共諜，這一件事情好像在國民黨內部也引起相當大的紛爭。

她認為，鄭麗文應該要自己來對外說明清楚，這代表是國民黨未來發展的路線嗎？如果是這樣的話，那鄭麗文所提名的高雄市市長候選人或者是甚至是現在是高雄市黨部的主委柯志恩怎麼看呢？要延續這個路線嗎？如果確定要延續這個路線，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，這個在高雄市市民看在眼裡應該是不能接受的事情吧。

對於國民黨反駁，馬場町秋祭紀念園區的設立是陳水扁擔任台北市長時期設立的，邱議瑩說，設立是一回事，但是去祭拜又是另外一回事，很顯然的主辦單位是誰？那是誰去邀請鄭麗文去祭拜？為什麼只有她去祭拜？國民黨內部好像也沒有其他人跟著她的腳步去祭拜，所以鄭麗文應該對外說明清楚。

