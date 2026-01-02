高雄市長初選激烈 賴瑞隆、林岱樺推最新形象短片

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委賴瑞隆2日推出最新形象短片。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委林岱樺2日推出最新形象短片。（林岱樺提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的立委賴瑞隆、林岱樺2日分別推出最新形象短片，賴一連推出2支分別以「政務官十年回顧」與「立委十年回顧」為主軸的影片，強調自己不論在市府或立院都把高雄市民的託付放在第一位；林岱樺則以《市民交棒、高雄在路上》為題，表達她對高雄的深情告白以及未來展望。

賴瑞隆新推出的2支影片分別以「政務官十年回顧」與「立委十年回顧」為主軸，濃縮他從市政體系到中央問政的20年歷程。他強調，不論身在市政府或立法院，他始終把高雄市民的託付放在第一位，踏實做事不曾停歇，用行動守護高雄。

賴瑞隆辦公室表示，2支影片以最精煉的影像與最真誠樸實的語言，呈現賴瑞隆一路走來的初心，以及始終與市民站在一起的態度。面對高雄下一個黃金10年，他也將持續以格局與遠見擘劃方向、以魄力與行動推動落實，全面推進城市均衡發展、產業升級、交通路網與民生照顧，讓高雄不只被看見，更能持續進步。

林岱樺發布的最新形象短片《市民交棒、高雄在路上》展現她守護這座城市25年來的深情告白。影片中「將希望交給願意承擔的人」，象徵著高雄即將從承載重工業轉型壓力的城市，跨步邁向具備國際競爭力的未來。

林岱樺表示，這支形象影片不靠華麗包裝，而是用25年如一日的基層服務，向市民證明「高雄的下一棒，需要的是一個真正懂產業、有魄力且能將希望轉化為實質產值的領導者」。她強調。這場選戰，自己是帶著高雄市民的託付，要讓這座海洋之都成為全球供應鏈中不可或缺的護國堡壘。

