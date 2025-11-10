高雄市長初選登記搶頭香 邱議瑩嗆問柯志恩延續鄭路線？

民進黨立委邱議瑩今天搶頭香赴中央黨部登記高雄市長初選。（邱議瑩提供）

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨今起至14日開放初選區領表登記，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香完成登記，邱議瑩表示，「我已經準備好了」，她將跟隨高雄市長陳其邁腳步，延續高雄光榮。對於初選對手，邱提到，誰能真正整合地方、派系及所有支持力量，交給市民來決定，「兄弟登山大家一起努力」。

邱議瑩表示，趕在今早9點多登記，一方面覺得「今天的日子還不錯」，另一方面怕明後天颱風來，選區會有災情產生，因此趕在今天就先來登記，也是宣示要告訴所有高雄市民朋友，「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄一起進步、努力。

邱議瑩回憶，她在高雄求學、戀愛、結婚，也繼續事業的下半場，高雄給了她很多生命力，也給了磨練和經驗，她了解高雄過去的苦和傷痛，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁及前輩的腳步，讓高雄更進步，延續高雄榮光。

對於現在參選人都打陳其邁牌，邱議瑩認為，大家都在高雄這塊土地上努力、擔任多屆立委，對高雄都有深刻了解，誰能真正整合地方、派系及所有支持力量，再將最後結果交由市民決定，「所以我們兄弟登山，大家一起努力。」

而在完成選舉登記後，邱議瑩表示，這是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，象徵她的人生要往前跨進新的一頁，未來會持續不斷努力，希望和高雄一起不斷進步，讓高雄繼續變得更好、更漂亮，也讓大家越來越喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、城市力量。

此外，對於國民黨主席鄭麗文近期言行衝擊國民黨立委、高雄市黨部的主委柯志恩選情，邱議瑩回應，這是國民黨必須去面對的，當台灣往國際民主社會靠攏，國民黨卻向威權致敬，去祭拜共諜，在國民黨內也引起相當大的紛爭。

邱議瑩說，鄭麗文應該要自己對外說明清楚，這是否是國民黨未來的發展路線？如果是的話，那鄭麗文所提名的柯志恩又是什麼看法？如果柯志恩是要延續鄭麗文路線，投給柯志恩，就是支持鄭麗文、支持鄭麗文就是中國人的路線，看在高雄市民眼裡，這是不能接受的事情。

