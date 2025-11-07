高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。
高雄市長選戰提前升溫，民進黨內戰火已燃，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑及賴瑞隆4人角逐黨內提名，各選將動作頻頻，煙硝味濃厚。
林岱樺近期採取三山造勢策略，首場從岡山起跑，並陸續進軍旗山、鳳山造勢，岡山造勢被形容是「近年最有氣勢的造勢晚會」，她自稱孤鳥，強調喚醒人民、重拾希望，並宣布22日於旗山舉辦第二場造勢晚會。
邱議瑩4日發表生活政策，主打申辦2038年亞洲運動會，並宣布15日在旗山美濃舉行首場造勢；賴瑞隆推出「客家青年、客家經濟、客家傳承」三大政見及「希望高雄：幸福首都工程」五大計畫，以「敢生、樂養、好托、安老」為核心；許智傑則強調民調支持穩定，將持續走基層，爭取更多認同。
不過，黨內初選日趨白熱化，整合難題浮現。林岱樺雖涉助理費案，但民進黨廉政會尚未做出結論，她仍具參選資格；此外，林所屬的正國會原本打算為她發聲，卻因被黨內批評違反中立而迅速噤聲，讓她只能獨力應戰，恐將重拾「孤鳥」姿態走完初選。
外界憂心，若初選整合失敗，形成「三腳督」，可能讓藍營漁翁得利。2018年國民黨韓國瑜以89萬票大勝民進黨陳其邁，綠地變藍天；罷韓後陳其邁回鍋，2022年成功連任；如今藍營以柯志恩為「一尊」備戰2026，延續深耕高雄策略，積極揭弊、塑造「打弊形象」，頗有2018年韓國瑜「打天坑」的既視感。
距離選舉雖然仍逾一年，但高雄街頭已遍布綠營4強看板，顯示內戰激烈。民進黨預計明年1月中旬透過全民電話民調決定提名人選，高雄市長之戰將牽動2026全國政壇布局。
