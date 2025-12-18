高雄市長初選白熱化 賴瑞隆第3場政策發表會登場

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆18日舉辦第3場大高雄願景記者會，他以「高屏溪大河文明再起」為主題，針對東高雄提出橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的政策牛肉。（洪浩軒攝）

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆18日舉辦第3場大高雄願景記者會，他以「高屏溪大河文明再起」為主題，針對東高雄提出橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的政策牛肉，他強調，未來將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成為繁榮的永續宜居城市。

賴瑞隆指出，高雄各區承擔不同功能，鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹將大力發展智慧治理與科技創新，並透過捷運黃線TOD模式整合住宅、商業、辦公與公共服務；旗山、美濃要推動「大旗美原民山城路」，打造主題精緻且有文化深度的觀光廊帶。此外，將挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊的溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。

針對交通方面，賴瑞隆指出，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道七號、高屏二快、台27甲線延伸至國十里港等，讓人流、物流流通。另外，更將積極推動前瞻性建設如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路，形成滿足通勤、產業、觀光、醫療、救援及防災的城市走廊。

生活部分，賴瑞隆提到，「中崙新區」未來將系統性補齊公共設施、綠地及休憩空間。鳥松將以運動休閒園區結合樂齡健康產業成為「健康城市示範區」。另外，大寮也將以公共運輸及社福設施的整合，躍升為「新生活圈核心」。他也將藉由導入托育、親子空間、長照與支持據點的多功能社宅，讓東高雄成友善宜居之都。

賴瑞隆強調，他將以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理，並鼓勵青年從農、建立單一諮詢窗口、活化農會功能、發展特色超市、食農教育、擴大友善環境及溯源管理。另將針對高屏溪沿線建立流域共治的跨縣市區域合作平台，以精準預警面對極端氣候，建立防災韌性。

賴瑞隆承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，提升設備及專科人力，並整合義大醫院、旗山醫院、榮總及國軍802醫療體系，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡。同時運用遠距醫療、社區健康管理、交通接駁以落實醫療平權，形塑安心溫暖、真正照顧長者及弱勢的支持系統。

