高雄市長初選第6場政策發表會 邱議瑩宣示：5年內創造10萬優質就業機會

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩今（26）日舉行第6場政策發表會「樂業高雄」，正式宣布將啟動「高雄創世紀任務」，以6大方向推動城市升級，並提出5年內創造10萬個優質就業機會的明確目標，強調高雄具備半導體、航太、海空雙港與科技產業動能，「只要方法正確，高雄完全能再次成為台灣的經濟引擎」。

邱議瑩首先主張，新機場將以填海造陸方式吸納工程土方，不僅能擴大客貨運量、吸引更多國際航班，更能讓台積電高科技產品及農漁產直接從高雄出口，與高雄港構築「海空貨運30分鐘互轉」物流基地。她並提出將現有小港機場轉型為國際會展中心，解除周邊限高，帶動旗津、前鎮、小港、林園、大寮等區域都市更新。

邱議瑩指出，美國24日宣布全國性「創世紀任務」，全力提升AI科研能量，高雄身為台灣半導體領航城市，更要搶先布局。她提出「智慧高雄燈塔計畫」及AI基礎建設策略，整合輝達與鴻海合作的算力中心、市府及在地大專院校能量，建立完整產業生態鏈，並力拚中央「AI新10大建設」如矽光子、散熱等關鍵產業落地高雄，打造台灣AI重鎮。

邱議瑩強調，「算力即國力」，但算力背後仰賴巨大能源支撐。她宣布將與中山大學等研究單位合作，推動氫能源技術發展，提供高雄具國際企業 ESG 要求、穩定又潔淨的能源來源，逐步擺脫能源進口依賴，讓高雄成為「台灣氫能源製造之都」，避免危急時刻出現能源斷鏈風險。

在農漁業方面，邱議瑩主張導入智慧科技，以租賃方式協助農民取得設備，提高產量與收入，同時建立可追溯生產履歷，增加外銷競爭力。她認為，智慧農業能讓青年願意返鄉投入，讓傳統「看天吃飯」的農漁業走向現代化。

對於高雄傳統產業，邱議瑩指出，智慧科技與「數位孿生（Digital Twin）」將是轉型利器。她提出「百家企業補助百萬低利貸款」方案，結合技職人才循環引擎計畫，加速企業數位化，縮短工業流程、提升產能，協助中小企業在AI時代重新站上競爭舞台。

邱議瑩強調，依據南星新機場、AI基礎建設、氫能源發展、智慧農漁業、傳產轉型，以及台積電高雄廠、捷運黃線 Y15 聯開案與特貿三都更等大型開發案相互推動，高雄未來5年可望創造10萬個優質工作機會。她並承諾，將持續媒合亞洲資產管理中心高雄專區資金，扶植新創與青創生態系，培育在地獨角獸企業，「讓高雄成為年輕人願意留下、能夠樂業的領航城市」。

