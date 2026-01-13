高雄市長初選結果將出爐 陳其邁：恭喜完成民主初選

陳其邁表示，恭喜四位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。（圖／報系資料庫）

民進黨高雄市長初選於12日晚間完成民調作業，預計將於今（13）日10時30分後開封民調數據，並公布最終結果。對此，高雄市長陳其邁上午受訪時表示，現在大家內心都七上八下，讓他們冷靜一下，靜待結果出爐，「這次大家都展現了君子之爭，氣氛也非常的和緩」。

陳其邁指出，初選結果應該在11點左右就可以知道結果，就靜待結果出爐，「現在越問大家越緊張，大家稍微平靜一下，靜待初選結果」，現在大家都七上八下，每個候選人都一樣，讓他們冷靜一下。

廣告 廣告

陳其邁被問到昨晚是否有因為這樣睡不太著？他回應，還好啦，「民進黨的初選已經有非常多的經驗了，這次四個候選人也都展現了君子之爭，相對有初選的地區來講，氣氛也非常的和緩」。要先恭喜四位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查