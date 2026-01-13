高雄市長初選結果曝 林岱樺「不會離開民進黨」！ 表態全力挺賴瑞隆

民進黨立委林岱樺。資料照。廖瑞祥攝



民進黨今（1/13）公布高雄市長初選民調結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，將代表參選高雄市長。立委林岱樺50.5%排第四。結果出爐後，林岱樺隨即透過聲明強調，團結支持黨的提名人，強調參加初選以來就尊重制度，並向支持者喊話「岱樺不會離開高雄，也不會離開民進黨。我仍然是大家的立法委員，我會把在政見會提出的方向，繼續在立法院、在中央、在地方努力推動」。

林岱樺感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，初選結果不改服務高雄的初心與承諾。她強調，參與初選就要尊重制度、遵從黨的規則，「只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項」，所以她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

廣告 廣告

林岱樺表示，接下來她將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，因為高雄不能輸，民進黨也不能分裂，「市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

林岱樺指出，她會繼續以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

最後，林岱樺表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」

許智傑也在臉書發文恭喜賴瑞隆，並感謝市民朋友們這段時間的支持和力挺。許智傑強調，初選的結束是責任的開始。面對未來的挑戰，會團結一致、不分彼此，全力支持，「高雄是我們的家，團結是我們的力量」， 一起努力為高雄贏得未來。

更多太報報導

民進黨2026縣市長初選民調嘉義今晚決戰 台南壓軸拚到最後一刻

誰出線？民進黨高雄市長初選今公布 陳其邁親吐心情

綠營高雄市長初選民調今登場 四陣營全力衝刺拚勝出