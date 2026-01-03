高雄市長初選落敗會脫黨？林岱樺提一條件：只要做到就不會發生

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

參選民進黨高雄市長初選的4名綠委今(1/3)被問到，萬一初選落敗，是否有人會退黨？對此，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都表態不會，林岱樺則說，只要參選制度公平，就沒有脫黨的選項。

民進黨高雄市長政見會今登場，民進黨立委林岱樺(左起)、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，民進黨提供

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場。第二階段媒體學者代表陳敏鳳提問，如果市長初選落敗，是否會尊重結果，不會違紀或脫黨參選？

廣告 廣告

邱議瑩、許智傑、賴瑞隆在政見會上直接表態，不會脫黨參選，而林岱樺在3分鐘的回答時間中，仍持續講述政見，最終在還未回應此議題前，時間就已結束。

而4人也在會後受訪，並針對脫黨議題回應。

邱議瑩強調，自己一定會遵守初選規則，但也對自己的選情有信心。

賴瑞隆說，相信初選後不會有脫黨的狀況，沒有高雄人支持就沒有現在的這4位立委，初選後相信大家會團結一致。

許智傑被問到脫黨議題時，也對此表示「不會啦」，自己滿放心的，最後一定會整合。

林岱樺表示，團結不是一句話，是一個結果，不會脫黨參選是一定的，只要參選制度公平，就沒有脫黨參選的可能，沒有這個選項。

當媒體追問，如何才算參選制度公平？全民調或是何種方式？林岱樺說，民進黨已經講得很清楚，現在就照程序走，今天的政見會也是公平的步驟，但她也埋下一句伏筆，表示作為首長，也應該撇開意識形態、藍綠、你我的分別。

更多FTNN新聞網報導

高雄市長初選落敗還會選到底？3人說不會 只有她沒給答案

綠營高雄市長初選內戰！《新頭殼》民調：賴瑞隆黨內互比領先 許智傑稱已「黃金交叉」

高雄市長初選最新民調曝光！綠營4人皆勝柯志恩 賴瑞隆49.5%領跑眾人

