高雄市長初選落敗還會選到底？3人說不會 只有她沒給答案

[FTNN新聞網]記者吳家豪、許詠晴／台北報導

參選民進黨高雄市長初選的4名綠委今(1/3)被問到，萬一初選落敗，是否仍會堅持選到底？對此，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都表態絕對不會，而林岱樺則未回應。

民進黨高雄市長政見會今登場，民進黨立委林岱樺(左起)、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，民進黨提供

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場。第二階段媒體學者代表陳敏鳳提問，如果市長初選落敗，是否會尊重結果，不會違紀或脫黨參選？

廣告 廣告

邱議瑩表示，既然參加了初選比賽，就要遵守遊戲規則，如果她初選落敗，就會支持勝出的候選人，希望高雄未來要持續進步，高雄的榮光才能夠持續展現，「所以我不會脫黨參選，也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放 120 萬的心。」

許智傑說：「這很簡單，我不可能，百分之一千不可能」，這是我們自己的黨，不管誰輸誰贏，最後都會支持勝出的候選人，讓高雄市最後能贏得勝利。

賴瑞隆回應，這次的初選，無論是勝選者還是落敗者，都會全力支持，若是他贏，自己一定全力守護大家，守護高雄，若是其他人，自己也會在第一時間打電話恭喜，全力支持，但自己從5月至今的民調都是第一，有信心會贏。

林岱樺在3分鐘的回答時間中，仍持續講述政見，最終在還未回應此議題前，時間就已結束。

更多FTNN新聞網報導

高雄市長初選驚見活死人？林岱樺坦言曾因一件事而死過：猶如劫後餘生

高雄市長最新民調出爐！柯志恩橫掃陳其邁本命區 綠營只有「這個人」小勝2%

綠營高雄市長初選內戰！《新頭殼》民調：賴瑞隆黨內互比領先 許智傑稱已「黃金交叉」

