高雄市長初選賴瑞隆勝出 綠市黨部：以團結勝選為最大目標

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，最終由綠委賴瑞隆勝出，民進黨高雄市黨部將由黨中央經程序報請提名成為民進黨高雄市長提名人選，黨部主委黃文益表示，此次初選過程大家都展現君子風度，未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

黃文益表示，黨內初選是民進黨民主制度成熟運作的重要展現，這次的初選過程中，4位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內的初選制度下良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定。未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

黃文益指出，這次參與初選的4位參選人長期深耕高雄，且各有所長，無論是在立法問政、地方建設或公共政策推動上，都為高雄付出許多心力。他強調，黨內初選的目的是透過民主程序，凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒高雄市長陳其邁的人選，帶領民進黨迎向民國115年的大選挑戰。所以初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。

黃文益指出，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向，根據民進黨中央初選時程推估，農曆年後即將進入各區市議員初選民調工作，期待整體盡早完成提名布局，市黨部將會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，共同爭取最大勝利。

