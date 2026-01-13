高雄市長初選賴瑞隆勝出 3同黨對手全說話了

林岱樺表示，誠摯祝福賴瑞隆，接下來帶領團隊打贏打贏2026。（圖：林岱樺服務處提供）

民進黨高雄市長初選落幕，由賴瑞隆脫穎而出，許智傑、邱議瑩和林岱樺第一時間紛紛恭喜賴瑞隆，也強調未來會繼續為高雄努力。民進黨高雄市黨部表示，後續將由黨中央經程序報請提名賴瑞隆、成為民進黨2026高雄市長提名人選。（溫蘭魁報導）

面對初選結果，立委邱議瑩感謝所有支持者與團隊夥伴，表示大家都已經盡了最大的努力，她也恭喜賴瑞隆：「針對這樣的一個初選結果我只能接受，我覺得，我盡了自己最大的努力，但是，這個結果不盡人意，我也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果，也在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。」

面對初選結果，邱議瑩說：已盡最大努力。（圖：邱議瑩服務處提供）

林岱樺也說，第一時間已經向賴瑞隆表達祝賀：「首先我要向勝出的同志賴委員，表達恭喜，也誠摯的祝福他，接下來帶領團隊打贏2026，守住高雄，讓高雄繼續進步。」

許智傑表示，初選結果出來後，已經恭喜賴瑞隆委員：「初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，繼續守住高雄。」

許智傑表示，面對未來挑戰，會團結一致。（圖：許智傑服務處提供）

民進黨確定由賴瑞隆代表參選2026高雄市長，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，未來將以團結勝選為最大目標。