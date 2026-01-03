高雄市長初選開嗓！許智傑曝：座談會很常唱

▲高雄市長初選開嗓！許智傑自曝「座談會很常唱」 靠記憶力克服小字講稿。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選政見發表會後，面對媒體詢問是否可能脫黨參選，許智傑明確給出承諾，強調黨內同志皆具備「君子風度」，初選結束後定會全力整合，絕對不會有脫黨參選的情況發生，展現團結勝選的決心。許智傑笑稱對手賴瑞隆的講稿「字很大」，反觀自己的字太小，導致看稿有些困難，全程幾乎是憑記憶力背出政見。

他強調高雄必須進化為「科技、經濟、魅力、歡喜」的城市，除了硬體的進步，更要推動「歡喜價值觀」。許智傑點出AI產業的爆發力，認為AI不僅是硬體競爭，更是軟體應用的延伸，若能引進五千人的指標性工廠，背後供應鏈將可創造四萬個工作機會。針對開場唱歌的橋段，他則分享這是他從鳳山市長時期就扎根的「社區營造」精髓，透過唱歌跳舞帶給長輩健康與幸福感，並強調自己不僅要當市長，更要成為帶給市民歡樂與魅力的推手。

