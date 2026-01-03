高雄市長初選驚見活死人？林岱樺坦言曾因一件事而死過：猶如劫後餘生

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

年初時爆出涉貪助理費的民進黨立委林岱樺今(1/3)表示，這一年來，已遭受許多打擊跟考驗，猶如死過一次、劫後餘生，如今在此談論市政，意味經得起千錘百鍊，而搜索約談的結果，都證明錢未流入私人口袋，自己是打不倒的高雄女兒。

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，表態爭取2026高雄市長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場。

林岱樺在第一階段申論時先是表示，一年前鳳山姐妹會的張太太拉著他的手，不安地表示，她的高齡母親有高血壓，每天擔心媽媽沒有安心吃藥、在家跌倒，為此她提出65歲以上老人免費健康手錶政策，若她當市長，每位長輩都有智慧健康手錶，24小時將健康資訊傳到市立醫院的電腦，若有意外，馬上通知，即刻救援。

「我已經是死過一次的人了，如同劫後餘生」林岱樺在申論時間，忽然話鋒一轉指出，自己一年來遭受許多打擊跟考驗，如今站在這裡侃侃而談高雄市政，意味經得起千錘百鍊。

林岱樺說，自己將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、恐嚇令、封口令，都當作淬鍊的養分，糟蹋她一年，證明沒有一毛錢流入私人口袋，有哪位候選人經歷如此嚴苛考驗？自己就是打不倒的高雄女兒。

