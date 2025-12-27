高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表示，天公伯仔一定會給清清白白的人、給林岱樺一個交代。

林岱樺今日於高雄鳳山舉辦造勢活動並在致詞時指出，表態爭取高雄市長的4名綠委，只要是公平的競爭、只要是君子之爭，她都祝福，但是，同黨不同命，就像台語歌所講的「有人出世就好命，我是用命在打拚」。

林岱樺說，這次初選，別的候選人可以有啦啦隊，有派系大咖站台；可以強調他是誰的細漢的、誰是他的靠山。唯獨自己受到檢調的糟蹋，一年下來，民調從領先做到打平打平，鳳山的母姐看到她的第一句話，都是「真心疼，怎麼會被折磨到消瘦？」

林岱樺表示，自己面對打擊時最勇敢，面對檢驗最清白，經過檢調將近一年的封殺，岱樺變成最透明、最清白、最可以檢驗的市長候選人。最新的判決，更加證明林岱樺無罪的堅持是對的。

林岱樺說，自己不是誰的細漢仔，高雄人也不是派系的細漢仔，她來做市長，市民才是大咖，市民才是天王、才是頭家。而天公伯仔一定會給認真打拚、清清白白的人一個交代，天公伯仔也會給高雄人、林岱樺一個交代，



