高雄市長初選！柯志恩揭綠營這兩人競爭激烈
[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長選舉綠營初選，民進黨四位立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑明年1月12日至17日電話民調決勝負！代表國民黨參與2026高雄市長選戰的立委柯志恩對綠營的初選分析，市長陳其邁所支持的邱議瑩，與新潮流力挺的賴瑞隆，兩人競爭最激烈。
柯志恩在《中廣新聞網》廣播節目專訪時表示，雖然目前坊間民調數據落差大，讓她對民進黨初選結果能否讓人心服口服畫上問號。派系競爭方面，她觀察林岱樺過去在基層民調中位居第一，發生助理費案民調跌落榜首。柯志恩分析，許多綠營支持者擔憂「萬一初選過了又突然發生狀況，會不會便宜了柯志恩」，這是民進黨在選舉中最害怕的情況。
柯志恩透露，政壇皆知陳其邁市長支持邱議瑩，而新潮流系則欽點賴瑞隆。她預期這兩人將是初選最後階段競爭最激烈的候選人，因為他們背後都有派系在運作，競合結果將是關鍵。而許智傑民調也不低，近期成功居中牽線在岡山舉辦白沙屯媽祖「四大女神會師」活動，有撐住民調。
儘管高雄是綠營大票倉，但柯志恩強調國民黨絕對不弱，她表示自己在選舉後持續深耕經營地方，待國民黨候選人底定後，將推出完整的市政規劃。
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！藍營前發言人轟：這叫打鬧？根本仗勢霸凌
高雄2026迎藍天？柯志恩吐5字「通關密語」：基層都在說
賴瑞隆高雄市長機會仍大？董智森點破1關鍵：英系老勢力蠢動
