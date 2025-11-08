高雄市長初選「民調差距不大」 陳其邁：別把許智傑當塑膠

大海開吃彌陀虱目魚文化節8日海派登場，陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力。高雄市政府提供



2026高雄市長選戰漸升溫，高雄市長陳其邁今（11/8）日上午出席「大海開吃．彌陀港虱目魚文化節」活動時受訪回應，表示四位人選都是「君子之爭」，民調差距都不大，「他們在立法院都很努力」。他也特別點名高雄立委許智傑，笑稱「他也不錯啊，不要把他當塑膠」。

陳其邁表示，黨內4位立委民調差距都非常小，每位立委在地方耕耘多年、在立法院表現優異，民調起伏僅為參考，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠對不對」。他說，當前台灣政治氣氛非常對立，選民更加期待君子之爭。

陳其邁說，投票的是選民，民進黨4名人選都很有風度，候選人能否很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，「而不是來走馬看花就走，我覺得他們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會。」

