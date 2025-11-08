高雄市長初選「民調差距不大」 陳其邁：別把許智傑當塑膠
2026高雄市長選戰漸升溫，高雄市長陳其邁今（11/8）日上午出席「大海開吃．彌陀港虱目魚文化節」活動時受訪回應，表示四位人選都是「君子之爭」，民調差距都不大，「他們在立法院都很努力」。他也特別點名高雄立委許智傑，笑稱「他也不錯啊，不要把他當塑膠」。
陳其邁表示，黨內4位立委民調差距都非常小，每位立委在地方耕耘多年、在立法院表現優異，民調起伏僅為參考，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠對不對」。他說，當前台灣政治氣氛非常對立，選民更加期待君子之爭。
陳其邁說，投票的是選民，民進黨4名人選都很有風度，候選人能否很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，「而不是來走馬看花就走，我覺得他們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會。」
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
其他人也在看
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 14 小時前
鯊鯊主播高級酸/接任主委後首專訪！吳宗憲談藍轉型
本週酸言酸語:小姐這是我的名片中天新聞網 ・ 12 小時前
彰基綠色通道成重傷學生保命關鍵 康橋捐款答謝院方加碼150萬助偏鄉孩童
為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校董事會捐贈50萬元，今（8）日由秀岡校區校長溫宥基率領師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心代表捐贈，由總院長陳穆寛教授代表接受，場面溫馨感人。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。與此同時，副總統蕭美琴赴比利時首都布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC），於歐洲議會舉辦之年度大會，發表演說受全球矚目。對此，民進黨立委吳思瑤無奈地說「1個台灣，2個世界」。民視 ・ 12 小時前
日職/不捨一歲兒患癲癇！軟銀鷹老將「找不出病因」盼大家體諒
日職軟銀鷹36歲老將中村晃最近才剛動刀，治療椎間盤突出的問題，預計2~3個月後才能重返賽場，今天他在IG透露自己一歲的兒子目前正因「嬰兒癲癇痙攣症候群」與病魔奮鬥。中天新聞網 ・ 14 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 13 小時前
陶晶瑩狠批粿粿婚內出軌 點名范姜彥豐「這件事」：對形象扣分
【緯來新聞網】藝人陶晶瑩近日在廣播節目《桃色新聞》針對范姜彥豐指控妻子粿粿與男星邱勝翊婚內有染的事件緯來新聞網 ・ 12 小時前
不聽對方澄清！川普堅稱白人遭「種族屠殺」 美國杯葛南非G20峰會
二十國集團（G20）峰會將於本月在南非約翰尼斯堡登場，但美國總統川普7日宣布，將對峰會予以杯葛，理由是他不斷聲稱的當地白人遭到「種族屠殺」。即便南非政府對此說法予以澄清，但川普顯然並未聽進去。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前