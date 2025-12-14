高雄市長初選 綠營戰火升溫

民進黨高雄市長初選在即，可望代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩（左）13日表示，待民進黨對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後陸續發表政見，並展開廟口開講。（本報資料照片）

民進黨高雄市長初選倒數1個月，立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑等4名參選人火力全開頻跑基層、拜廟、辦座談，搶攻明年市長選舉門票。曾公開力挺立委林岱樺一度挨批的外交部長林佳龍，14日再為林岱樺抱屈說，林岱樺依法依規有參選權，應透過初選輸贏「照品照行（台語依約行事之意）」，這是種「大我」思考。

身為正國會掌門人的林佳龍先前公開力挺林岱樺惹來一身腥，昨接受前總統陳水扁預錄的廣播節目訪問時，提到兩人過去因台中、高雄縣市合併而「被沒收」首長參選權，彼此有一定交情，陳水扁也誇讚林佳龍過去給林岱樺打氣「相當溫暖」。

林佳龍強調，不應在司法結果出爐前未審先判，呼籲民進黨應給予同志溫暖，不要讓風箏斷線，必須讓林岱樺經過黨內初選，「大家輸贏照品照行」，這是一種「大我」的思考。

林岱樺近日密集走訪宗教行程，包括台灣天壇、張良廟祝壽及大樹聖保宮參拜。她說，近期已提出完整政策願景，主打3大護國產業、5大區域亮點，強調要讓高雄「有訂單、賺大錢」，最後衝刺階段將持續以社區與廟宇為核心，第一線接觸民意爭取支持。

挺過兒子霸凌風波的賴瑞隆昨前往肉豆公市場掃街，下午接續舉辦政策說明會，多名議員與名嘴陪同力挺。他強調，身為「菜市場之子」，深知市場最貼近市民生活，基層聲音就是政策的起點，未來將持續用一步一腳印回應市民託付。

邱議瑩透露，周末行程依然滿檔，昨早到市場拜票，下午舉辦「傾聽 共贏」座談會等活動，接下來規畫車隊掃街，最後1個月要盡全力多跑行程、多掃市場，感謝市民鼓勵讓她更有信心一起贏到終點。

許智傑表示，愈接近初選感覺愈來愈好，與市民互動明顯升溫，接下來將持續舉辦市民見面會，深入基層傾聽需求。他強調，最後1個月會保持戰戰兢兢態度，全力以赴爭取認同，拚到最後一刻爭取勝利。

至於將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩表示，將等民進黨對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後陸續發表政見，並展開廟口開講，她認為對手不弱，自己也頗強，相信有議員、基層里長力挺下會贏得最後勝利。