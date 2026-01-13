高雄市長初選「4搶1」民調完成 陳其邁讚君子之爭：靜待結果

民進黨高雄市長初選民調13日開封，左起為林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。（民進黨提供）

備受關注的2026民進黨高雄市長初選電話民調，已於昨（12日）晚間正式完成，預計於今（13日）上午10時許公布結果。面對這場「4搶1」的激烈競爭，高雄市長陳其邁今早受訪時，先向4位參選人表達恭喜，並稱讚這次初選展現了民主風範。

本次參與初選的立委包括林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，前一晚民調順利達到樣本數並完成調查後，4人紛紛於社群平台發文，感謝支持者連日來的大力相挺與守候，為這場長達數月的初選競爭畫下第一階段句點。

高雄市長陳其邁今（13日）早主持市政會議前，被問及民調結果時顯得相當放鬆。他笑說，大約11點多就能知道結果，「現在越問大家越緊張，也讓他們（候選人）冷靜一下，靜待初選結果。」

陳其邁表示，自己昨晚睡得很好，並強調民進黨初選經驗豐富，這次高雄的4位參選人都展現了「君子之爭」。他指出，相較於其他有初選的地區，高雄的氣氛顯得非常和緩，他非常恭喜4人共同完成這場民主初選，相信市民透過初選過程，也對每位候選人的施政想法有更深了解。





