高雄市長初選 4綠委端牛肉比拚

民進黨2026高雄市長初選激烈，4強搶攻大選門票，近日火力全開、端牛肉，爭取選民認同。立委賴瑞隆推全國首創孕哺枕打溫暖牌、邱議瑩主打AI教育培育未來人才、林岱樺聚焦托育安全制度改革、許智傑則勤走基層掃街拜票。此外，面對脫黨參選話題不斷，林岱樺昨斬釘截鐵稱「不可能會發生」。

立委賴瑞隆推出全國首創「幸福孕哺枕」政見，凡設籍高雄孕婦領到健康手冊即可獲贈。他拋出「高雄好孕來」方案，承諾將生育津貼從每胎3萬加碼至5萬元，育兒津貼從每月5000元至7000元提升為7000至1萬元，多胎再加碼。

邱議瑩提出「雙語普拉斯」計畫，結合母語、外語、AI及程式語言教育，從小培育AI素養。因應高雄轉型高科技城市，規畫與台積電等企業合作提供實習機會，並推出「技職人才循環引擎計畫」。她也主張推動軍校跨校雙學位制，讓三軍官校學生可跨校修習高雄在地大學學分。

林岱樺瞄準托育安全議題，強調將推動「一區一親子館」，把立體停車場、活動中心等公共建設轉化為親子共玩空間，「讓孩子安全成長，在愛裡長大」。

針對外界傳出脫黨參選傳聞，林岱樺昨接受媒體人黃光芹專訪時澄清，一切遵照黨紀已簽切結，脫黨傳聞是謠言，「我現在都正式登記也簽了切結，脫黨這件事就不可能會發生」，強調尊重黨的初選機制，「我相信賴主席」。

相較其他參選人密集發布政策，許智傑則勤走基層，近日走訪莒光市場、大寮黃昏市場掃街問候。他表示，感受到鄉親熱情，像倒吃甘蔗愈來愈甜，將「走進人群，握緊每一雙手」，以基層實力迎戰初選。